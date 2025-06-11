Россия ночью накрыла огнем Одесщину: что известно

В ночь на 11 июня российские войска атаковали Одесскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Взрывы в Одесской области. Фото из открытых источников

Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.

На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированные спасателями.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 10 июня Россия нанесла удар по жилому дому в Одессе. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно – здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется. Разрушения значительные, их оценку проведут утром", – сообщил градоначальник Одессы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 июня российские захватчики атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей. Сильные повреждения получили жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне сумели модернизировать беспилотники типа "Шахед". Теперь они оснащены шрапнельной боевой частью, которая направлена на максимальное поражение живой силы и техники. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



