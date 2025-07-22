В Одессе множество разрушений: куда ударили оккупанты этой ночью

Российские войска, в ночь на 22 июля, обстреляли Одессу дронами. Из-за этого сгорели авто, повреждены дома и пожар охватил админздание. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

Городской голова подтвердил, что враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Часть из них летела непосредственно на Одессу.

"В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке во дворе сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания", — говорится в сообщении.

Геннадий Труханов уточнил, что пока что информации о погибших или пострадавших нет. В то же время на месте событий работают экстренные службы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", — сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.

Также издание "Комментарии" сообщало – взрыв автомобиля, раздавшийся утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Событие произошло на улице Варненской – около 9:00. Взорвался автомобиль Opel, в котором находился мужчина. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали, пока ему оказывается медицинская помощь.



