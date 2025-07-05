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Одесса вздрогнула от взрыва — СБУ считает это террористической атакой

СБУ расследует взрыв авто в Одессе как теракт: возбуждено уголовное производство

5 июля 2025, 13:06
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Ткачова Марія

Взрыв автомобиля, раздавшийся утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Одесса вздрогнула от взрыва — СБУ считает это террористической атакой

В Одессе взорвалась машина

Событие произошло на улице Варненской – около 9:00. Взорвался автомобиль Opel, в котором находился мужчина. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали, пока ему оказывается медицинская помощь.

На месте инцидента работают специалисты по взрывотехнической службе, следственно-оперативная группа, представители СБУ и Национальной полиции. Территория вокруг эпицентра взрыва оцеплена, проводится тщательное обследование, изымаются фрагменты авто и возможные следы взрывного устройства.

Следствие рассматривает несколько версий, одна из основных — спланированная попытка теракта, направленная на устрашение или устранение конкретного лица.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший тяжкие последствия или совершенный с использованием взрывчатых веществ.

СБУ и Нацполиция устанавливают все обстоятельства взрыва, а также лиц, которые могут быть причастны к организации или исполнению этого преступления.

Правоохранители призывают граждан не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных уведомлений.

При наличии видео с регистраторов или камер наблюдения в районе Варненской — просьба предоставить записи следствию.

О дальнейшем ходе расследования обещают сообщать дополнительно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а устралийско-американский актер Джулиан Макмахон, наиболее известный по ролям доктора Кристиана Троя в сериале "Nip/Tuck", вора Доктора Дума в "Fantastic Four", а также участием в "Charmed" и 2 июля: своем доме в Клируотере, штат Флорида, после продолжительной приватной борьбы с раком.



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Источник: https://www.facebook.com/100066572618263/posts/pfbid04u7MEo8W4YVHtLgivS3qCA6g2dumjeE15d4q8HoLKkXt73oHU9w8vwh3zAy5GoAwl/?
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