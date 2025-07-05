Одесса вздрогнула от взрыва — СБУ считает это террористической атакой

Взрыв автомобиля, раздавшийся утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В Одессе взорвалась машина

Событие произошло на улице Варненской – около 9:00. Взорвался автомобиль Opel, в котором находился мужчина. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали, пока ему оказывается медицинская помощь.



На месте инцидента работают специалисты по взрывотехнической службе, следственно-оперативная группа, представители СБУ и Национальной полиции. Территория вокруг эпицентра взрыва оцеплена, проводится тщательное обследование, изымаются фрагменты авто и возможные следы взрывного устройства.



Следствие рассматривает несколько версий, одна из основных — спланированная попытка теракта, направленная на устрашение или устранение конкретного лица.



Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший тяжкие последствия или совершенный с использованием взрывчатых веществ.



СБУ и Нацполиция устанавливают все обстоятельства взрыва, а также лиц, которые могут быть причастны к организации или исполнению этого преступления.



Правоохранители призывают граждан не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных уведомлений.



При наличии видео с регистраторов или камер наблюдения в районе Варненской — просьба предоставить записи следствию.



О дальнейшем ходе расследования обещают сообщать дополнительно.



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