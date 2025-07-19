Одесса в огне: стало известно о последствиях удара РФ по городу

В результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрывы в Одессе. Фото: ГСЧС

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", — сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.

"Из поврежденных квартир были эвакуированы домашние животные. Информация о пострадавших устанавливается", — добавили в ГСЧС, показав кадры с последствиями ночной атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — еще 18 июля россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Из-за угрозы вражеского удара была объявлена масштабная тревога.

Также издание "Комментарии" сообщало – взрыв автомобиля, раздавшийся утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Ранее "Комментарии" писали — российские войска в четверг, 3 июля, нанесли удар баллистикой по Одессе. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, куда попала вражеская ракета.

Он сообщил, что сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале, по его словам, работали люди. В порту выгружали металл из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.



