logo

BTC/USD

118245

ETH/USD

3590.34

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Одесса в огне: стало известно о последствиях удара РФ по городу
commentss НОВОСТИ Все новости

Одесса в огне: стало известно о последствиях удара РФ по городу

Спасатели показали последствия атаки вражеских дронов на Одессу

19 июля 2025, 07:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Одесса в огне: стало известно о последствиях удара РФ по городу

Взрывы в Одессе. Фото: ГСЧС

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", — сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.

"Из поврежденных квартир были эвакуированы домашние животные. Информация о пострадавших устанавливается", — добавили в ГСЧС, показав кадры с последствиями ночной атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — еще 18 июля россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Из-за угрозы вражеского удара была объявлена масштабная тревога.

Также издание "Комментарии" сообщало – взрыв автомобиля, раздавшийся утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Ранее "Комментарии" писали — российские войска в четверг, 3 июля, нанесли удар баллистикой по Одессе. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, куда попала вражеская ракета.

Он сообщил, что сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале, по его словам, работали люди. В порту выгружали металл из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости