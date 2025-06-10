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Есть погибшие и раненые: детали ожесточённой атаки РФ на Одессу

Россия ударила по Одессе беспилотниками

сегодня, 06:58
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Кравцев Сергей

В ночь на 10 июня Россия нанесла удар по жилому дому в Одессе. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Есть погибшие и раненые: детали ожесточённой атаки РФ на Одессу

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

"Зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно – здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется. Разрушения значительные, их оценку проведут утром", – сообщил градоначальник Одессы.

В результате ночной атаки ударными беспилотниками в Одессе получила повреждения административная часть роддома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно сообщается об одном погибшем человеке и трех госпитализированных. Количество пострадавших уточняется.

В результате атаки погиб 59-летний мужчина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Кроме этого, серьезные повреждения получили жилые дома в центральной части города.

Также из-за атаки дронов в Одессе полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, на месте вспыхнул пожар. Повреждены кареты скорой помощи, однако персонал не пострадал.

Все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе раздавались мощные взрывы из-за очередной атаки вражеских ударных БПЛА. В результате ударов повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию одесского городского головы Геннадия Труханова.




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