Россия ударила по Харькову "Шахедами": погибшие, десятки раненых

В ночь на 11 июня российские захватчики атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей. Сильные повреждения получили жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Удар по Харькову. Фото: ГСЧС

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" по жилым районам Харькова.

Терехов сообщил о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты. В результате обстрелов начали бушевать пожары в жилых квартирах, разрушены крыши зданий, выгорели автомобили, взрывной волной выбиты окна. Ударом повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человек получили ранения, среди них восемь детей. В частности, в больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний парень. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем квартир.

"В Слободском районе зафиксированы попадания вражеских БпЛА в троллейбусное депо. Девять пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей", – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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