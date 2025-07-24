Россия массированно ударила по Одессе: в огне Привоз, памятники, горят дома

В Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар в Одессе. Фото: ГСЧС

"Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу", — отметили спасатели.

По данным ГСЧС, в настоящее время ликвидируются последствия российского террора. Экстренные службы пытаются спасти от огня историческое место в центре Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил также, что вражеские войска нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется, уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска, в ночь на 22 июля, обстреляли Одессу дронами. Из-за этого сгорели авто, повреждены дома и пожар охватил админздание. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



