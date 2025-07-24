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Россия массированно ударила по Одессе: в огне Привоз, памятники, горят дома

Несмотря на активную работу ПВО, в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры

24 июля 2025, 06:52
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Кравцев Сергей

В Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Россия массированно ударила по Одессе: в огне Привоз, памятники, горят дома

Пожар в Одессе. Фото: ГСЧС

"Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу", — отметили спасатели.

По данным ГСЧС, в настоящее время ликвидируются последствия российского террора. Экстренные службы пытаются спасти от огня историческое место в центре Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил также, что вражеские войска нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется, уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска, в ночь на 22 июля, обстреляли Одессу дронами. Из-за этого сгорели авто, повреждены дома и пожар охватил админздание. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).




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Источник: https://t.me/dsns_telegram/46579
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