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После обстрела РФ в Одессе руины: что известно о пострадавших

В Одессе пожары после массированной атаки дронов: повреждены дома и учебное заведение

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

В результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе в ночь с 21 на 22 апреля пострадали три человека. Об этом у себя в соцсети сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

После обстрела РФ в Одессе руины: что известно о пострадавших

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

Глава Одесской области отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – отметил Кипер.

Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу.

"Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе єВідновлення", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Три человека пострадали. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении. 

Позже мер Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

Также издание "Комментарии" сообщало – мэр Одессы Геннадий Труханов в соцсетях опубликовал фото последствий и сообщил подробности российской атаки на Одессу, в частности о повреждениях в одной из больниц.




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