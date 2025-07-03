Обстрел Одессы показал коварные намерения России: какая цель Кремля

Российские войска в четверг, 3 июля, нанесли удар баллистикой по Одессе. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, куда попала вражеская ракета.

Обстрел. Иллюстративное фото

Он сообщил, что сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале, по его словам, работали люди. В порту выгружали металл из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

"Погибли два человека. Один из них — докер-механизатор, другой — водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших", — отметил Кипер.

По словам начальника ОВА, ранения получили шесть человек. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Кипер отметил, что людям оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

"Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским", — отметил Кипер.

По его убеждению, этот обстрел — еще одно свидетельство того, что Россия целенаправленно пытается уничтожить украинские транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан.

"Свободное и безопасное судоходство должно быть не исключением, а нормой. Должна быть жесткая международная реакция. Мир не может оставлять без ответа целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру", — подчеркнул Кипер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовится к очередному массированному ракетному обстрелу.