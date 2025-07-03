Обстрел Одессы показал коварные намерения России: какая цель Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские войска в четверг, 3 июля, нанесли удар баллистикой по Одессе. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, куда попала вражеская ракета.
Обстрел. Иллюстративное фото
Он сообщил, что сегодня днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. В тот момент на причале, по его словам, работали люди. В порту выгружали металл из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.
По словам начальника ОВА, ранения получили шесть человек. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Кипер отметил, что людям оказывается вся необходимая помощь.
Также в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.
По его убеждению, этот обстрел — еще одно свидетельство того, что Россия целенаправленно пытается уничтожить украинские транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовится к очередному массированному ракетному обстрелу.