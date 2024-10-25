Новые тарифы на тепло в Одессе: кто будет платить больше этого отопительного сезона



















В Одессе начнется отопительный сезон с новыми тарифами бюджетных и религиозных учреждений, а также других категорий потребителей. На заседании исполнительного комитета городского совета утверждено решение об обновленных тарифах на теплоснабжение.

Отопительный сезон. Фото из открытых источников

Решение исполкома: новые тарифы для учреждений

Исполнительный комитет Одесского городского совета принял проект решения, предусматривающего пересмотр стоимости тепловой энергии для разных категорий учреждений. Согласно новым расчетам, тариф для бюджетных учреждений установлен на уровне 4538 грн за Гкал, для религиозных организаций – 4960 грн за Гкал, а для других организаций – 5547 грн за Гкал. Такие изменения обусловлены ростом затрат на энергоресурсы, изменениями температурного режима и другими факторами.

Тарифы для населения остаются стабильными

Несмотря на повышение тарифов для бюджетных и коммерческих потребителей, одесситы будут платить по прежнему тарифу — 1813 грн за Гкал. Такой уровень оплаты для населения остается неизменным в течение действия военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения.

“Повышение тарифов, которое рассматривалось на исполкоме, касается других категорий небытовых потребителей – это бюджетные, коммерческие и религиозные организации. Для населения все остается неизменным. Для всех остальных категорий тарифы на новый отопительный период приведены к экономически обоснованным в соответствии с составляющими тарифа", — прокомментировала заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анна Познякова.





Напомним, в ноябре в Одессе начнется отопительный сезон, об этом стало известно во время пресс-конференции, которую провели заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова и директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов. Представители городских властей обсудили готовность города к холодному периоду, а также особенности запуска отопления.