Новые тарифы на тепло в Одессе: кто будет платить больше этого отопительного сезона

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Амбарцумян Анна
В Одессе начнется отопительный сезон с новыми тарифами бюджетных и религиозных учреждений, а также других категорий потребителей. На заседании исполнительного комитета городского совета утверждено решение об обновленных тарифах на теплоснабжение.
Отопительный сезон. Фото из открытых источников
Напомним, в ноябре в Одессе начнется отопительный сезон, об этом стало известно во время пресс-конференции, которую провели заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова и директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов. Представители городских властей обсудили готовность города к холодному периоду, а также особенности запуска отопления.
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