Каникулы в Одессе: Департамент образования назвал официальные даты осеннего отдыха для школьников

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Недилько Ксения
Департамент образования и науки Одесского городского совета обнародовал официальный график осенних каникул для учащихся школ коммунальной собственности на 2026/2027 учебный год.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Профильное ведомство предоставило разъяснение в ответ на журналистский запрос по организации образовательного процесса в городе.
В то же время в руководстве отмечают, что школы имеют значительную автономию в формировании собственного расписания. Согласно действующему законодательству, продолжительность и структура учебной недели или дня "определяются педагогическим советом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой". Решения принимаются с учетом объемов нагрузки, возрастных и психофизических особенностей детей, а также с учетом специфики региона.
Учитывая текущие вызовы, начальный график отдыха может испытать корректив. Педагоги отмечают, что форс-мажорные обстоятельства способны напрямую повлиять на стабильность обучения.
Любые подобные изменения будут внедряться исключительно с учетом безопасности и здоровья учащихся, а также при условии надлежащей организации образовательного процесса и соблюдения требований Санитарного регламента. Отмечается, что утвержденное педсоветом решение вводится в действие приказом руководителя конкретной школы и становится обязательным для выполнения всеми участниками процесса.
Напомним, портал "Комментарии" писал , когда осенние каникулы в Киеве.