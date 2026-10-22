Департамент образования и науки Одесского городского совета обнародовал официальный график осенних каникул для учащихся школ коммунальной собственности на 2026/2027 учебный год.

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Профильное ведомство предоставило разъяснение в ответ на журналистский запрос по организации образовательного процесса в городе.

"Осенние каникулы в заведениях общего среднего образования коммунальной собственности территориальной общины г. Одессы, в соответствии с определенной педагогическими советами учебных заведений, продолжатся с 26.10.2026 по 01.11.2026", — говорится в официальном документе. Филлиер.

В то же время в руководстве отмечают, что школы имеют значительную автономию в формировании собственного расписания. Согласно действующему законодательству, продолжительность и структура учебной недели или дня "определяются педагогическим советом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой". Решения принимаются с учетом объемов нагрузки, возрастных и психофизических особенностей детей, а также с учетом специфики региона.

Учитывая текущие вызовы, начальный график отдыха может испытать корректив. Педагоги отмечают, что форс-мажорные обстоятельства способны напрямую повлиять на стабильность обучения.

"В связи с возможными перебоями в энергоснабжении и необходимостью обеспечения нормативного температурного режима в учебных помещениях педагогические советы учебных заведений могут рассматривать вопрос переноса сроков каникул", — отмечают в Департаменте.

Любые подобные изменения будут внедряться исключительно с учетом безопасности и здоровья учащихся, а также при условии надлежащей организации образовательного процесса и соблюдения требований Санитарного регламента. Отмечается, что утвержденное педсоветом решение вводится в действие приказом руководителя конкретной школы и становится обязательным для выполнения всеми участниками процесса.

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