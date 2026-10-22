Коли почнуться осінні канікули у Києві: у КМДА назвали дати

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Недилько Ксения
Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти столиці в поточному навчальному році адаптується до безпекових реалій, проте загальні рекомендації щодо відпочинку школярів уже сформовані. Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації розкрив деталі планування осінніх канікул у відповідь на офіційне звернення інтернет-порталу "Коментарі".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
У профільному відомстві наголосили, що згідно з урядовою постановою № 847, поточний навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року, а сумарна тривалість канікул протягом цього періоду має становити щонайменше 30 календарних днів.
Водночас чинне законодавство гарантує закладам освіти значну свободу дій у формуванні внутрішнього графіка.
Попри право шкільних рад самостійно ухвалювати фінальні рішення, міська влада вже надіслала директорам свої офіційні пропозиції для полегшення координації процесу.
У Департаменті також додали, що в умовах чинного воєнного стану затверджений на початку року графік не є абсолютним. Будь-які поточні коригування у структуру навчання та терміни відпочинку дітей можуть оперативно вноситися протягом усього року — залежно від розвитку безпекової ситуації в регіоні, температурного режиму в класах та інших непередбачуваних форс-мажорних обставин.