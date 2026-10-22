Коли почнуться осінні канікули у Києві: у КМДА назвали дати

Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти столиці в поточному навчальному році адаптується до безпекових реалій, проте загальні рекомендації щодо відпочинку школярів уже сформовані. Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації розкрив деталі планування осінніх канікул у відповідь на офіційне звернення інтернет-порталу "Коментарі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

У профільному відомстві наголосили, що згідно з урядовою постановою № 847, поточний навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року, а сумарна тривалість канікул протягом цього періоду має становити щонайменше 30 календарних днів.

Водночас чинне законодавство гарантує закладам освіти значну свободу дій у формуванні внутрішнього графіка.

"Школи наділені автономією, яка полягає в їхній самостійності, незалежності та відповідальності, — повідомляє у листі заступник директора Департаменту Галина Полторак, посилаючись на норми профільних законів про освіту. — Відповідно, питання безпосередньої організації навчання, включно зі структурою навчального року, є виключно внутрішньою компетенцією кожного окремого закладу".

Попри право шкільних рад самостійно ухвалювати фінальні рішення, міська влада вже надіслала директорам свої офіційні пропозиції для полегшення координації процесу.

"Профільним відомством листом від 17 серпня 2026 року № 063-5855 було надано роз'яснення щодо структури поточного навчального року, — підкреслює посадовиця КМДА Галина Полторак, окреслюючи рекомендовані часові межі. — У цьому документі адміністраціям шкіл запропоновано організувати осінні канікули для учнів у період із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року".

У Департаменті також додали, що в умовах чинного воєнного стану затверджений на початку року графік не є абсолютним. Будь-які поточні коригування у структуру навчання та терміни відпочинку дітей можуть оперативно вноситися протягом усього року — залежно від розвитку безпекової ситуації в регіоні, температурного режиму в класах та інших непередбачуваних форс-мажорних обставин.