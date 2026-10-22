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Коли почнуться осінні канікули у Києві: у КМДА назвали дати

Автономія шкіл та безпековий фактор: КМДА відповіла, за яким графіком відпочиватимуть столичні учні восени

22 жовтня 2026, 13:26
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Недилько Ксения

Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти столиці в поточному навчальному році адаптується до безпекових реалій, проте загальні рекомендації щодо відпочинку школярів уже сформовані. Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації розкрив деталі планування осінніх канікул у відповідь на офіційне звернення інтернет-порталу "Коментарі".

Коли почнуться осінні канікули у Києві: у КМДА назвали дати

Фото: колаж порталу "Коментарі"

У профільному відомстві наголосили, що згідно з урядовою постановою № 847, поточний навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року, а сумарна тривалість канікул протягом цього періоду має становити щонайменше 30 календарних днів.

Водночас чинне законодавство гарантує закладам освіти значну свободу дій у формуванні внутрішнього графіка.

"Школи наділені автономією, яка полягає в їхній самостійності, незалежності та відповідальності, — повідомляє у листі заступник директора Департаменту Галина Полторак, посилаючись на норми профільних законів про освіту. — Відповідно, питання безпосередньої організації навчання, включно зі структурою навчального року, є виключно внутрішньою компетенцією кожного окремого закладу".

Попри право шкільних рад самостійно ухвалювати фінальні рішення, міська влада вже надіслала директорам свої офіційні пропозиції для полегшення координації процесу.

Коли почнуться осінні канікули у Києві: у КМДА назвали дати - фото 2

Коли почнуться осінні канікули у Києві: у КМДА назвали дати - фото 2

"Профільним відомством листом від 17 серпня 2026 року № 063-5855 було надано роз'яснення щодо структури поточного навчального року, — підкреслює посадовиця КМДА Галина Полторак, окреслюючи рекомендовані часові межі. — У цьому документі адміністраціям шкіл запропоновано організувати осінні канікули для учнів у період із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року".

У Департаменті також додали, що в умовах чинного воєнного стану затверджений на початку року графік не є абсолютним. Будь-які поточні коригування у структуру навчання та терміни відпочинку дітей можуть оперативно вноситися протягом усього року — залежно від розвитку безпекової ситуації в регіоні, температурного режиму в класах та інших непередбачуваних форс-мажорних обставин.



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