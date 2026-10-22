Канікули в Одесі: Департамент освіти назвав офіційні дати осіннього відпочинку для школярів

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Недилько Ксения
Департамент освіти та науки Одеської міської ради оприлюднив офіційний графік осінніх канікул для учнів шкіл комунальної власності на 2026/2027 навчальний рік.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Профільне відомство надало роз'яснення у відповідь на журналістський запит щодо організації освітнього процесу в місті.
Водночас у керівництві наголошують, що школи мають значну автономію у формуванні власного розкладу. Відповідно до чинного законодавства, тривалість та структура навчального тижня чи дня "визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою". Рішення приймаються з огляду на обсяги навантаження, вікові та психофізичні особливості дітей, а також з урахуванням специфіки регіону.
Зважаючи на поточні виклики, початковий графік відпочинку може зазнати коректив. Освітяни зазначають, що форс-мажорні обставини здатні безпосередньо вплинути на стабільність навчання.
Будь-які подібні зміни будуть впроваджуватися виключно "з урахуванням безпеки та здоров'я учнів", а також за умов "належної організації освітнього процесу й дотримання вимог Санітарного регламенту". Наголошується, що затверджене педрадою рішення вводиться в дію наказом керівника конкретної школи та стає обов'язковим для виконання всіма учасниками процесу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли осінні канікули в Києві.