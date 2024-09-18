Хочешь учиться — плати: в Одессе задержали директора колледжа за взяточничество

Одессе правоохранители разоблачили директора одного из профессиональных колледжей, требовавшего неправомерную выгоду. Согласно информации, задержанный пытался получить 1000 долларов при содействии в возобновлении обучения бывшей студентке. Следствие уже выдвинуло ему подозрение, и за совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Задержание взяточника. Фото: Нацполиция

В 2009 году 34-летняя одесситка была отчислена из учебного заведения, где получала образование в сфере обслуживания аппаратуры связи и оргтехники. Когда она решила возобновить обучение, директор требовал у нее 1000 долларов, угрожая, что в случае отказа он помешает возобновлению.

После того как женщина выполнила требование, директор был задержан полицейским во время получения взятки. Деньги, полученные незаконным путем, были изъяты как вещественное доказательство.

Мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предполагающего получение неправомерной выгоды с использованием служебного положения. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и предусматривает лишение свободы до десяти лет с возможностью запрета занимать определенные должности, — отметил начальник следственного отделения территориального подразделения полиции Олег Зощук.

Погорели на взятках

В Киевской городской государственной администрации чиновник требовал взятки от перевозчиков. Чиновник организовывал безосновательные проверки в целях требования денег за осуществление пассажирских перевозок.

Проректор столичного вуза потребовал деньги за помощь поступить в учебное заведение. Правоохранители разоблачили его в организации схемы уклонения от мобилизации.

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели одновременно задержание трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, фигурирующих в коррупционных схемах.

