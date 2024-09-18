Хочешь учиться — плати: в Одессе задержали директора колледжа за взяточничество

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Амбарцумян Анна
Одессе правоохранители разоблачили директора одного из профессиональных колледжей, требовавшего неправомерную выгоду. Согласно информации, задержанный пытался получить 1000 долларов при содействии в возобновлении обучения бывшей студентке. Следствие уже выдвинуло ему подозрение, и за совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Задержание взяточника. Фото: Нацполиция
В 2009 году 34-летняя одесситка была отчислена из учебного заведения, где получала образование в сфере обслуживания аппаратуры связи и оргтехники. Когда она решила возобновить обучение, директор требовал у нее 1000 долларов, угрожая, что в случае отказа он помешает возобновлению.
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В Киевской городской государственной администрации чиновник требовал взятки от перевозчиков. Чиновник организовывал безосновательные проверки в целях требования денег за осуществление пассажирских перевозок.
Проректор столичного вуза потребовал деньги за помощь поступить в учебное заведение. Правоохранители разоблачили его в организации схемы уклонения от мобилизации.
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