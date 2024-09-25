Франция выступила против переименования села в Одесской области: какое название предлагали

Село Надеждовка, расположенное в Арцизской общине, не получит новое название — Шампань. Из постановления о переименовании населенный пункт был исключен после вмешательства посольства Франции. Об этом сообщает "Бессарабия.Inform".



Село Надеждовка. Фото из открытых источников

Французские дипломаты направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой не поддерживать изменение названия, поскольку в соответствии со статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, географическое указание "Champagne" и его украинская транскрипция "Шампань" подлежат защите с 1 января 2026г. Поэтому предоставление такого названия украинскому селу противоречило бы международным обязательствам Украины.

Поскольку речь идет о важной для нас проблематике, в таком случае уже в 2026 году, мы будем вынуждены поднять вопрос о новом изменении названия этого населенного пункта. Поэтому, с целью способствовать полной имплементации Соглашения об ассоциации, которая объединяет нас, и предотвратить осложнения грядущих переговоров о вступлении, мы были бы благодарны Вам за воздержание от вынесения на рассмотрение указанного ходатайства об изменении названия населенного пункта Надеждовка, — говорится в письме.

Стоит отметить, что парламентский Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства еще в марте одобрил переименование Надеждовки на Шампань. Это новое название было связано с деятельностью зарегистрированной в селе фирмы "Шампань Украина", занимающейся выращиванием винограда и других сельскохозяйственных культур.

Декоммунизация в Одесской области

Верховная Рада приняла постановление, касающееся переименования ряда населенных пунктов и районов. За это проголосовал 281 народный депутат. В Одесской области произошло переименование 26 населенных пунктов. Полный список переименований смотрите по ссылке.

Напомним, исторический монумент, который десятилетиями стоял на одном из самых известных бульваров Одессы, скоро исчезнет. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, начат процесс демонтажа памятника Александру Пушкину.