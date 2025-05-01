Число пострадавших в Одессе возросло: в ГСЧС показали последствия удара россиян

В Одессе, по обновленным данным, уже известно о пятнадцати пострадавших в результате российского дронового удара накануне вечером. Количество жертв осталось также прежним – два человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

Спасатели рассказали, что в городе в результате массированной атаки дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

"К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы", — передали в Службе.

В ГСЧС также проинформировали, что в местах попаданий вспыхнули пожары, которые "оперативно ликвидировали пожарные, совместно с добровольцами и национальной гвардией".

"В одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек", — передали чрезвычайники.

Кроме того, в ГСЧС обнародовали в сети кадры по ликвидации последствий вражеской воздушной атаки на Одессу. Спасатели добавили, что на местах работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

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