Второй день подряд Одесса содрогалась от взрывов: что известно о разрушениях и пострадавших

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
Руководитель Одесской области отметил, что вражеские дроны поразили объекты гражданской инфраструктуры в пригороде Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров.
Спустя какое-то время в ГСЧС сообщили, что в результате очередной российской атаки повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.
Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе в ночь с 21 на 22 апреля пострадали три человека. Об этом у себя в соцсети сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Глава Одесской области отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.
Также издание "Комментарии" сообщало – поздно вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновый удар за все время полномасштабной войны. Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Новости