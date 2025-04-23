Второй день подряд Одесса содрогалась от взрывов: что известно о разрушениях и пострадавших

В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

Руководитель Одесской области отметил, что вражеские дроны поразили объекты гражданской инфраструктуры в пригороде Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров.

"По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадали два человека", – написал Олег Кипер.

Спустя какое-то время в ГСЧС сообщили, что в результате очередной российской атаки повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе в ночь с 21 на 22 апреля пострадали три человека. Об этом у себя в соцсети сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской области отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.

Также издание "Комментарии" сообщало – поздно вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновый удар за все время полномасштабной войны. Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Суммарно около 30 дронов. Это даже больше, чем было в ночь на 20 марта. Тактика та же – заход с Черного моря на высотах в пределах 2 000 метров, только большее количество. Суммарно, это сопоставимо с ковровой бомбардировкой", — подчеркнул Коваленко.



