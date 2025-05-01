Россия массированно атаковала Одессу: что известно о погибших и раненых

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Кравцев Сергей
В ночь на 1 мая российские оккупанты осуществили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе прогремела серия взрывов, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Удар по Одессе. Фото: из открытых источников
Позже Кипер сообщил о разрушении многоэтажек, частных домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. В нескольких местах возникли пожары, на которые уже выехали спасатели.
Одна из школ города получила незначительные повреждения – выбиты четыре окна.
Читайте также на портале "Комментарии" — первые лица России не прекращают озвучивать заявления, подтверждающие то, что амбиции путинского режима выходят далеко за пределы нынешних оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о причерноморских регионах, включая Одессу. Об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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