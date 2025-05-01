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Россия массированно атаковала Одессу: что известно о погибших и раненых

В результате удара по Одессе есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа

1 мая 2025, 07:00
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Кравцев Сергей

В ночь на 1 мая российские оккупанты осуществили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе прогремела серия взрывов, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россия массированно атаковала Одессу: что известно о погибших и раненых

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", – сообщил глава Одесской области.

Позже Кипер сообщил о разрушении многоэтажек, частных домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. В нескольких местах возникли пожары, на которые уже выехали спасатели.

"В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", – проинформировал Олег Кипер.

Одна из школ города получила незначительные повреждения – выбиты четыре окна.

Читайте также на портале "Комментарии" — первые лица России не прекращают озвучивать заявления, подтверждающие то, что амбиции путинского режима выходят далеко за пределы нынешних оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о причерноморских регионах, включая Одессу. Об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.




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Источник: https://t.me/odeskaODA/9505
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