Зверский удар РФ по Киеву: первая информация о погибших

Как передает портал "Комментарии", РФ сегодня под утро, 31 июля, атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди. В МВД уже подтвердили, что в результате удара погибла женщина, тело деблокировали из-под завалов. Позже появилась информация о гибели еще одного человека.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Киевские власти сообщили, что уже известно о 52 пострадавших в столице. 26 из них медики госпитализировали в стационары медучреждений столицы. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте.

Отметим, российские оккупационные войска в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом оказалась жилая застройка. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



