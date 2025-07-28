В Киеве есть разрушения и пострадавшие: что известно о новой атаке россиян

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Кравцев Сергей
В ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников
По его словам, в Дарницком районе в результате вражеской атаки выбило окна в жилом многоэтажном доме.
Спустя какое-то время глава ГВА сообщил, что среди пострадавших есть трехлетний ребенок с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы. Также повреждены автомобили рядом с жилым домом, без пожара.
Читайте также на портале "Комментарии" — ночь на 21 июля стала одной из самых тяжелых для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Спикер отметил, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности, враг вновь прицельно были по столице.
Как сообщил Игнат, по Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по различным объектам. Кроме того, город претерпел серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия нанесла удар по Киеву: сильные пожары, есть погибшие и раненые.