В Киеве есть разрушения и пострадавшие: что известно о новой атаке россиян

В ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

"На данный момент уже восемь пострадавших в Дарницком районе. Среди них один человек в тяжелом состоянии", – говорилось в сообщении руководителя Киевской ГВА.

По его словам, в Дарницком районе в результате вражеской атаки выбило окна в жилом многоэтажном доме.

Спустя какое-то время глава ГВА сообщил, что среди пострадавших есть трехлетний ребенок с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы. Также повреждены автомобили рядом с жилым домом, без пожара.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночь на 21 июля стала одной из самых тяжелых для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Спикер отметил, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности, враг вновь прицельно были по столице.

Как сообщил Игнат, по Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по различным объектам. Кроме того, город претерпел серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия нанесла удар по Киеву: сильные пожары, есть погибшие и раненые.



