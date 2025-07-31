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Разрушен подъезд многоэтажки, десятки пострадавших: что известно об атаке РФ на Киев

В результате атаки врага 20 пострадавших, разрушен подъезд жилого дома, возникли пожары, много повреждений

31 июля 2025, 06:44
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом оказалась жилая застройка. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация. 

Разрушен подъезд многоэтажки, десятки пострадавших: что известно об атаке РФ на Киев

Удар по Киеву. Фото: Телеграф

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте.

Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.         

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", – написал глава государства.

Отметим, что вторую за ночь воздушную тревогу в украинской столице объявили в 04:29. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Киева. На фоне ракетной угрозы в Киеве раздались мощные взрывы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.




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