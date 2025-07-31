Разрушен подъезд многоэтажки, десятки пострадавших: что известно об атаке РФ на Киев

Российские оккупационные войска в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом оказалась жилая застройка. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Удар по Киеву. Фото: Телеграф

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте.

Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

"Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы", – написал глава государства.

Отметим, что вторую за ночь воздушную тревогу в украинской столице объявили в 04:29. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Киева. На фоне ракетной угрозы в Киеве раздались мощные взрывы.

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