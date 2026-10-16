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В Раде поставили точку: сможет ли Зеленский "снять" Кличко

Народный депутат Кучеренко рассказал, какие кадровые решения Зеленского усилят Киев

16 октября 2026, 19:28
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Кречмаровская Наталия

Ситуация в Киеве вызывает много вопросов – народные депутаты даже вызвали главу столицы Виталия Кличко в Раду. Также в выходные запланирован митинг против мэра Киева. По сети интернет распространялось предположение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет снять Кличко и даже называли вероятного преемника.

В Раде поставили точку: сможет ли Зеленский "снять" Кличко

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко, комментируя заявление Зеленского о том, что нужно делать какие-то управленческих кадровых решений, отметил, что снять Кличко невозможно.

"Снять его с городского головы невозможно. Процедуры нет, потому что там нет ни секретаря... Совет городской не проголосует за это. Просто так снять... его выбирали киевляне. Снять с должности главы КГГА тоже невозможно, потому что по закону он объединяет...", — объяснил Кучеренко.

По словам политика, если президент хочет назначить главу городской военной администрации, так это хорошая идея.

"Давно нужно было назначить серьезного такого тяжеловеса, который мог бы действительно своим авторитетом и при поддержке того же Офиса заставить КГГА и Киевский городской совет, в первую очередь принимать приоритетные решения, направленные на усиление обороны, а не на асфальт или цветочки", — подчеркнул политик.

Что касается возможного назначения бывшего руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, то нардеп заявил, что у него нет никаких данных.

"Господин Малюк уважаемый человек, генерал, недавний глава СБУ. По-моему, это неплохое назначение на главу Киевской городской военной администрации. КГВА имеет достаточно серьезные полномочия, которые, в первую очередь, касаются защиты энергетической безопасности, вообще безопасности города", — отметил народный депутат.

По его словам, полномочия есть, однако нужно научиться ими пользоваться, что не смог в свое время сделать Тимур Ткаченко.

Народный депутат подчеркнул, что президенту нужно было давно принять соответствующее решение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный заявил о "карманной армии" мэра Киева.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l0q4mYDm2AI&t=1226s
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