В Раде поставили точку: сможет ли Зеленский "снять" Кличко

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в Киеве вызывает много вопросов – народные депутаты даже вызвали главу столицы Виталия Кличко в Раду. Также в выходные запланирован митинг против мэра Киева. По сети интернет распространялось предположение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет снять Кличко и даже называли вероятного преемника.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко, комментируя заявление Зеленского о том, что нужно делать какие-то управленческих кадровых решений, отметил, что снять Кличко невозможно.
По словам политика, если президент хочет назначить главу городской военной администрации, так это хорошая идея.
Что касается возможного назначения бывшего руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, то нардеп заявил, что у него нет никаких данных.
По его словам, полномочия есть, однако нужно научиться ими пользоваться, что не смог в свое время сделать Тимур Ткаченко.
Народный депутат подчеркнул, что президенту нужно было давно принять соответствующее решение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный заявил о "карманной армии" мэра Киева.