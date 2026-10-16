У Раді поставили крапку: чи зможе Зеленський “зняти” Кличка

Ситуація в Києві викликає багато питань — народні депутати навіть викликали очільника столиці Віталія Кличка в Раду. Також вихідними запланований мітинг проти мера Києва. Мережею інтернет ширилося припущення, що президент України Володимир Зеленський хоче зняти Кличка і навіть називали ймовірного наступника.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко, коментуючи заяву Зеленського про те, що потрібно робити якісь управлінські кадрові рішення, зазначив, що зняти Кличка неможливо.

“Зняти його з міського голови неможливо. Процедури немає, бо там немає ні секретаря... Рада міська не проголосує за це. Просто так зняти… його обирали кияни. Зняти з посади голови КМДА теж неможливо, бо за законом він поєднує…”, — пояснив Кучеренко.

За словами політика, якщо президент хоче призначити голову міської воєнної адміністрації, так це гарна ідея.

“Давно треба було призначити серйозного такого важковаговика, який міг би дійсно своїм авторитетом і за підтримки того ж Офісу примусити КМДА і Київську міську раду, в першу чергу, приймати пріоритетні рішення, спрямовані на посилення оборони, а не на асфальт чи квіточки”, — наголосив політик.

Щодо можливого призначення колишнього керівника Служби безпеки України Василя Малюка, то нардеп заявив, що не має жодних даних.

“Пан Малюк шановна людина, генерал, нещодавній очільник СБУ. Як на мене, це непогане призначення на голову Київської міської військової адміністрації. КМВА має достатньо серйозні повноваження, які, в першу чергу, стосуються захисту енергетичної безпеки, взагалі безпеки міста”, — зауважив народний депутат.

За його словами, повноваження є, однак потрібно навчитися ними користуватися, що не зміг зробити свого часу Тимур Ткаченко.

Народний депутат підкреслив, що президенту потрібно було давно ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовий заявив про “кишенькову армію” мера Києва.



