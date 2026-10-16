У Раді поставили крапку: чи зможе Зеленський “зняти” Кличка

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Києві викликає багато питань — народні депутати навіть викликали очільника столиці Віталія Кличка в Раду. Також вихідними запланований мітинг проти мера Києва. Мережею інтернет ширилося припущення, що президент України Володимир Зеленський хоче зняти Кличка і навіть називали ймовірного наступника.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко, коментуючи заяву Зеленського про те, що потрібно робити якісь управлінські кадрові рішення, зазначив, що зняти Кличка неможливо.
За словами політика, якщо президент хоче призначити голову міської воєнної адміністрації, так це гарна ідея.
Щодо можливого призначення колишнього керівника Служби безпеки України Василя Малюка, то нардеп заявив, що не має жодних даних.
За його словами, повноваження є, однак потрібно навчитися ними користуватися, що не зміг зробити свого часу Тимур Ткаченко.
Народний депутат підкреслив, що президенту потрібно було давно ухвалити відповідне рішення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовий заявив про “кишенькову армію” мера Києва.