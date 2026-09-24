Кличку готують жорсткий удар: військовий розповів, що робити з "кишеньковою армією" мера Києва

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Кречмаровская Наталия
В Києві триває гучний скандал із вирубкою дерев на Теремках — там, як зазначають в КМДА, має проходити теплотраса для організації теплопостачання до 200 будинків. Повідомляється, що мають спиляти до 10 дерев замість початкового проєкту на кілька сотень. Однак скандал триває.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов повідомив, що депутатка Київради Аліна Михайлова ініціює розпуск “Муніципальної охорони” Києва на час воєнного стану. Зазначає, що приводом стали події на Теремках. Михайлова, за словами військового, називає структуру з 1600 працівників “кишеньковою армією” Кличка, яка за кошти киян дублює функції поліції.
Сазонов пояснив, що вже є колектив по формі, розподілений по групах з командирами, бойове злагодження пройдено, один одного розуміють.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Кличка паралізувало Київ.