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Кличку готують жорсткий удар: військовий розповів, що робити з "кишеньковою армією" мера Києва

Військовий ЗСУ Сазонов розповів, куди потрібно відправити “кишенькову армію” Кличка

24 вересня 2026, 18:54
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Кречмаровская Наталия

В Києві триває гучний скандал із вирубкою дерев на Теремках — там, як зазначають в КМДА, має проходити теплотраса для організації теплопостачання до 200 будинків. Повідомляється, що мають спиляти до 10 дерев замість початкового проєкту на кілька сотень. Однак скандал триває.

Кличку готують жорсткий удар: військовий розповів, що робити з "кишеньковою армією" мера Києва

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов повідомив, що депутатка Київради Аліна Михайлова ініціює розпуск “Муніципальної охорони” Києва на час воєнного стану. Зазначає, що приводом стали події на Теремках. Михайлова, за словами військового, називає структуру з 1600 працівників “кишеньковою армією” Кличка, яка за кошти киян дублює функції поліції.

“Мені здається — це рішення непродумане та хибне. Тобто, сама ідея логічна. Утримувати за бюджетний кошт у Києві 1600 кремезних молодих хлопців (третина бригади, а за віком та статурою — всі гарні штурмовики. І стільки вистачить на дві бригади, діловодів та дроноводів знайдемо окремо). Витрачати на них близько 900 млн на рік та забезпечувати бронювання на тлі поповнення 45+ яке до нас приходить? Звісно це сюрреалізм. Але розпускати? Нащо?”, — зазначив військовий. 

Сазонов пояснив, що вже є колектив по формі, розподілений по групах з командирами, бойове злагодження пройдено, один одного розуміють. 

“Це ж готова ударна бригада. Навіть в піксель перевдягати не треба, нехай в "койоті" залишаються. Роздати автомати, видати військові квитки та перевести на грошове забезпечення з Києва на Міноборони. Все — в нас дуже крутий резерв, за тиждень Покровськ повернемо — це для початку”, — підсумував воїн ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Кличка паралізувало Київ.



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Джерело: https://www.facebook.com/kirilo.pravdorub/posts/pfbid02sCJtSM5ddcJV5kSBrENin9n1MfxEZDpn2oP7hNgw1yzw5JzHZjQVaDCgJpUdobGl
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