В Киеве стремительно растет количество жертв, среди погибших – ребенок

Российские оккупационные войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 — в Соломенском", — отметил Тимур Ткаченко.

По словам главы Киевской ГВА, среди погибших — ребенок, мальчик шести лет.

При этом чиновник подчеркнул, что спасательная операция продолжается.

Отметим, российские оккупационные войска в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом оказалась жилая застройка. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в Дарницком районе пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



