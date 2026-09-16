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У Києві лунали вибухи через атаку дронів: що відомо про удари РФ

Увечері 16 вересня в Києві пролунали вибухи під час атаки дронів. У КМВА повідомили про роботу ППО.

16 вересня 2026, 20:25
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Slava Kot

Увечері 16 вересня в Києві пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників. У столиці працювала протиповітряна оборона, а мешканців закликали залишатися в укриттях.

У Києві лунали вибухи через атаку дронів: що відомо про удари РФ

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:59 через загрозу застосування російських дронів. Київська міська військова адміністрація повідомила про "жовтий рівень небезпеки" та закликала жителів міста пройти до найближчих укриттів.

Близько 20:04 у столиці пролунали вибухи. У КМВА заявили, що в місті працює ППО, та закликали киян не залишати укриття до завершення небезпеки.

"У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях", — повідомили у військовій адміністрації.

Про безпілотники поблизу Києва також повідомляли моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ. Однак інформації про наслідки атаки на момент завершення тривоги не було. КМВА та мер Києва Віталій Кличко не повідомляли про влучання, руйнування чи постраждалих.

О 20:14 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги через дронову небезпеку.

"У Голосіївському районі влучання БпЛА в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", — повідомив Кличко після відбою тривони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Києві. Росія атакувала дронами будинки та складські приміщення. БпЛА впали на будівлі в Солом’янському та Оболонському районах.

Також "Коментарі" писали, що Київ зранку 16 вересня опинився у страшному вогні після нальоту дронів. Влада зробила термінову заяву про наслідки. Через ворожу атаку у Святошинському районі Києва загорілася складська будівля



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