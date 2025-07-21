Россия нанесла удар по Киеву: сильные пожары, есть погибшие и раненые

В ночь на 21 июля российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в пяти районах Киева возникли пожары. Предварительно один погибший и двое раненых.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Россияне начали атаковать Киев примерно в 23:00, 20 июля. Уже тогда рядом с Киевом были зафиксированы вражеские дроны и были предупреждения, что может быть слышна работа ПВО.

Однако действительно громкие звуки взрывов в столице стало слышно в 01:33. Начиная с этого момента враг в течение нескольких часов постоянно атаковал Украину дронами.

Известно, что последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в пяти районах столицы – Дарницком, Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Оболонском.

Так в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания. Кроме того, зафиксирован пожар в супермаркете.

В Шевченковский районе произошло возгорание в жилом доме. Еще по одному адресу горят балконы.

В Соломенском районе зафиксирован пожар в нежилом здании.

В Оболонском районе зафиксирован пожар в коттеджном комплексов.

В сети сообщали о пожаре на станции метро "Лукьяновская". В частности, Telegram-каналы публиковали видео с сильным задымлением.

Позже глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки поврежден вход станции метро. Предварительно без пострадавших.

Что касается пострадавших, то киевские власти подтвердили, что в Дарницкий, Днепровский, Шевченковский и Соломенский районы были вызовы медиков.

Ткаченко написал, что есть информация об одном погибшем человеке из-за атаки РФ. В Днепровском районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.

"Количество пострадавших возросло до 2 человек", — отметил Тимур Ткаченко.

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