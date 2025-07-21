Такого количества прямых попаданий в Киеве давно не было: детали новой атаки РФ

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Кравцев Сергей
Ночь на 21 июля стала одной из самых тяжелых для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности, враг вновь прицельно были по столице.
Как сообщил Игнат, по Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по различным объектам.
Кроме того, город претерпел серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.
По его словам, оккупанты били не только по тылу, но и активно атаковали линию фронта дронами-камикадзе. Даже вчерашнее сообщение, что из 57 дронов 18 сбито и 7 подавлено, свидетельствует: атаки шли по линии фронта, где их сбивать крайне сложно.
Спикер отметил, что страна-агрессор применила сразу несколько типов вооружения — в частности крылатые и аэробаллистические ракеты, однако они не достигли своих целей.
Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированного обстрела, в ночь на 21 июля, в Украине погибли два человека. По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.