Стрельба произошла в пригороде Киева: в отеле нашли тело погибшего

В Киевской области произошло заказное убийство – полицейские задержали заказчика и исполнителя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киевской области.



Убийство в Броварах. Фото Нацполиции

Сообщения о преступлении правоохранители получили 3 октября. Администратор одного из отелей в городе Бровары сообщила, что в одном из номеров обнаружила тело неизвестного мужчины. До этого женщина слышала звуки выстрелов и пошла проверить, что произошло.

“На месте происшествия полицейские установили, что погибшим 48-летний житель Львовщины. У мужчины имелись огнестрельные ранения в области головы, грудной клетки и живота. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. Также рядом с телом обнаружены гильзы от огнестрельного оружия”, — говорится в сообщении полиции.

В ходе расследования обстоятельств преступления правоохранители выяснили, что к совершенному убийству причастны двое мужчин: 53-летний и 51-летний жители столицы.

По данным полиции, между потерпевшим и злоумышленником возникли неприязненные отношения. Разрешить конфликт фигурант решил убийством – он уговорил своего товарища убить оппонента. 51-летний мужчина пришел в номер в гостинице потерпевшего и, произведя несколько выстрелов, скрылся.

Правоохранители установили местонахождение и задержали в процессуальном порядке и заказчика, и исполнителя.

“В ходе неотложного обыска полицейские изъяли у исполнителя убийства пистолет, патроны, три ручные гранаты типа РГД-5 и одну гранату Ф-1. Кроме этого, найдены и изъяты орудия убийства, пистолет, он направлен для проведения соответствующей экспертизы”, — сообщили в полиции.

Уголовное производство расследуется по факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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