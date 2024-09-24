Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

В Киеве идет подготовка к отопительному сезону и в этом году его планируют начать по графику с 15 октября. Однако возможны и перемены. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Если температурные показатели не будут понижаться, отопление будет подключаться позже. По словам главы города, отопление планируют начать включать по графику.

Рассказал Виталий Кличко и о темпах подготовки к отопительному сезону. По его словам, гидравлические испытания теплосетей выполнены на 99%, в ходе которых специалисты ликвидировали более 2000 повреждений. Специалисты провели все необходимые проверки и подготовку к отопительному сезону, чтобы пройти зиму без аварийных ситуаций.

Также провели регламентные работы более чем на 2000 тепловых пунктов. От их надежности зависит качество теплоснабжения каждого дома в каждом микрорайоне столицы. "Работы почти завершены, и я могу уверенно говорить, что мы готовы подключить теплоснабжение в дома нашего города", — заверил Виталий Кличко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве не все дома получили акты о готовности к отопительному сезону. По оперативной информации, также около 18% домов ОСМД и ЖСК получили акты и около 11% домов других форм собственности.

При этом уже более 93% обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями жилых домов получили акты готовности систем теплоснабжения к работе зимой.

Подробнее о ситуации в Киеве с подготовкой к отопительному сезону читайте по ссылке.



