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Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Виталий Кличко назвал дату начала отопительного сезона

сегодня, 09:43
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Кречмаровская Наталия

В Киеве идет подготовка к отопительному сезону и в этом году его планируют начать по графику с 15 октября. Однако возможны и перемены. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, сообщает портал "Комментарии".

Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Иллюстративное фото

Если температурные показатели не будут понижаться, отопление будет подключаться позже. По словам главы города, отопление планируют начать включать по графику.

Рассказал Виталий Кличко и о темпах подготовки к отопительному сезону. По его словам, гидравлические испытания теплосетей выполнены на 99%, в ходе которых специалисты ликвидировали более 2000 повреждений. Специалисты провели все необходимые проверки и подготовку к отопительному сезону, чтобы пройти зиму без аварийных ситуаций.

Также провели регламентные работы более чем на 2000 тепловых пунктов. От их надежности зависит качество теплоснабжения каждого дома в каждом микрорайоне столицы. "Работы почти завершены, и я могу уверенно говорить, что мы готовы подключить теплоснабжение в дома нашего города", — заверил Виталий Кличко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве не все дома получили акты о готовности к отопительному сезону. По оперативной информации, также около 18% домов ОСМД и ЖСК получили акты и около 11% домов других форм собственности.

При этом уже более 93% обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями жилых домов получили акты готовности систем теплоснабжения к работе зимой.

Подробнее о ситуации в Киеве с подготовкой к отопительному сезону читайте по ссылке.




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