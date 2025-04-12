Спасатели показали фото последствий атаки РФ по Киеву

Сегодня утром страна-агрессор атаковала Киев дронами. В результате атаки загорелись здания, ликвидация пожаров продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

Атака беспилотников на Киев. Фото: из открытых источников

Спасателям поступил сигнал о пожаре в Святошинском районе столицы. По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 квадратных метров, пожар локализован в 06:22. По другому адресу – пожар в двух складских зданиях на площади 1000 и 150 квадратных метров с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Здесь добавили, что работы по локализации возгорания продолжаются.

Напомним, что по информации КГВА, по состоянию на 5 утра пожар был зафиксирован и в Дарницком районе столицы. Киевские власти сообщали, что был разрушен частный дом.

Также сообщалось, что в Святошинском районе пострадали два человека.

Читайте также на портале "Комментарии" — киевляне заметили некоторые изменения при отражении российских атак — дроны могут долететь до центра Киева. Горожане жалуются, что сбивают вражеские беспилотники возле домов, в результате атак разрушены квартиры и даже жертвы.

Вопрос о ситуации с ПВО в Киеве задали начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Однако он отказался комментировать ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью российские БПЛА попали по территории Броварского района. Из-за попадания на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Также произошло возгорание автосалона и шести автомобилей внутри. Пожарные спасли административное здание.

В результате атаки травмированы два человека. К ликвидации последствий привлекались 62 спасателя и 14 единиц техники.



