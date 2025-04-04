Оккупанты ударили по Киевщине: произошел сильный пожар, есть раненые

Ночью российские БПЛА попали по территории Броварского района. Из-за попадания на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Киевщины

Также произошло возгорание автосалона и шести автомобилей внутри. Пожарные спасли административное здание.

В результате атаки травмированы два человека.

К ликвидации последствий привлекались 62 спасателя и 14 единиц техники.

Напомним, сегодня ночью под атакой "шахедов" оказался Харьков. Из-за попадания ударного БПЛА разрушен жилой многоквартирный дом. По состоянию на утро, уже четверо погибших — из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором.

Также есть 35 раненых.

Еще ночью под ударом россиян оказался Днепр, где тоже произошло попадание в жилой дом. Ночью начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Позже он опубликовал фото разрушенного частного двора и сгоревшего автомобиля:

"В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно".

Затем количество раненых увеличилось до трех, стало известно, что женщина 66 лет госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь.

По данным Сергея Лысака на утро, ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА. Из-за массированной атаки беспилотниками являются повреждения в Днепре и пригороде. Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, авто, газопровод и линия электропередач. Пожары спасатели погасили.