Проблемы с ПВО: что происходит с обороной Киева

Киевляне заметили некоторые изменения при отражении российских атак — дроны могут долететь до центра Киева. Горожане жалуются, что сбивают вражеские беспилотники возле домов, в результате атак разрушены квартиры и даже жертвы.

Атака дронов. Иллюстративное фото

Вопрос о ситуации с ПВО в Киеве задали начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Однако он отказался комментировать ситуацию.

"Я не хотел бы комментировать публично этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что работа ведется титаническая. И все, кто выполняют ежедневно боевые задачи – это настоящие герои. Поэтому, по моему мнению, нам есть всегда куда улучшать ситуацию, потому что это война. И знаю точно, что эта работа".

Также начальник КГВА не ответил на вопрос, может ли он активизировать вопрос увеличения количества мобильных огневых групп, улучшения их оснащения.

"Я не хотел бы комментировать сейчас этот вопрос", — отметил Ткаченко.

Напомним, что в Киеве после назначения начальником Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, как писал портал "Комментарии", началось определенное противостояние. В Киевской городской государственной администрации заявляли о том, что Ткаченко берет полномочия Киевского городского головы Виталия Кличко. Также начальник КМВА неоднократно указывал на проблемы города, как коррупционные схемы, вопросы работы транспорта и т.д.

Тимур Ткаченко прокомментировал ситуацию и рассказал, как идет работа с КГГА. По его словам, "холодной войны" нет, однако проблем хватает.



