Соединение левого с правым ограничено: Кличко о движении через мосты после обстрелов

Российские оккупационные войска совершили серию целенаправленных налетов с использованием ударных беспилотников на транспортную инфраструктуру Киева. В результате вечерних и утренних атак существенные разрушения получили дорожное полотно и опорные конструкции переправ, из-за чего силовики и городские власти были вынуждены радикально изменить схемы движения транспорта. О критической ситуации на ключевых артериях города сообщил мэр столицы Виталий Кличко, основываясь на оперативных рапортах правоохранительных органов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Полная изоляция Южного моста и последствия ударов

Враг намеренно избрал целью логистические узлы, пытаясь парализовать сообщение между двумя берегами Днепра. По сообщениям экстренных служб, атаки зафиксированы как вчера вечером, так и сегодня около пяти утра, что привело к серьезному разрушению опорных элементов.

"О текущей ситуации с проездом через мосты нашей столицы, правоохранители предоставляют следующие сведения", — начал свой срочный отчет городской голова Виталий Кличко, изображая масштабы ограничений.

Он подчеркнул, что самая сложная обстановка зафиксирована на одной из главных магистралей:

"Пока Южный мост полностью закрыли для любого вида транспорта, ограничения действуют в обоих направлениях движения".

Ограничения на мостах Метро и Патона

Помимо Южного направления серьезные трудности возникли и на других автомобильных переходах столицы. Специалисты оценивают угрозу и безопасность для дальнейшего проезда, однако уже сейчас водителям приходится искать альтернативные маршруты.

"Параллельно с этим был частично заблокирован трафик на мосту Метро", — продолжил информировать киевлян глава города. По словам Кличко, там для проезда оставили минимум пространства: "Там проезд лимитирован только одной полосой, если двигаться с левого берега в направлении правого".

Не менее критическая ситуация сложилась и на другой известной переправе.

"Что касается моста Патона, то там принято решение полностью запретить транспортный поток, направляющийся с правого берега на левый", — резюмировал мэр Киева, призывая горожан заранее планировать свои поездки с учетом вынужденных пробок и блокировок.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты по меньшей мере четыре раза атаковали Южный мост прямо во время движения транспорта и поездов метро.