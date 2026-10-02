Соединение левого с правым ограничено: Кличко о движении через мосты после обстрелов

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили серию целенаправленных налетов с использованием ударных беспилотников на транспортную инфраструктуру Киева. В результате вечерних и утренних атак существенные разрушения получили дорожное полотно и опорные конструкции переправ, из-за чего силовики и городские власти были вынуждены радикально изменить схемы движения транспорта. О критической ситуации на ключевых артериях города сообщил мэр столицы Виталий Кличко, основываясь на оперативных рапортах правоохранительных органов.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Враг намеренно избрал целью логистические узлы, пытаясь парализовать сообщение между двумя берегами Днепра. По сообщениям экстренных служб, атаки зафиксированы как вчера вечером, так и сегодня около пяти утра, что привело к серьезному разрушению опорных элементов.
Он подчеркнул, что самая сложная обстановка зафиксирована на одной из главных магистралей:
Помимо Южного направления серьезные трудности возникли и на других автомобильных переходах столицы. Специалисты оценивают угрозу и безопасность для дальнейшего проезда, однако уже сейчас водителям приходится искать альтернативные маршруты.
Не менее критическая ситуация сложилась и на другой известной переправе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты по меньшей мере четыре раза атаковали Южный мост прямо во время движения транспорта и поездов метро.