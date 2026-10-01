Цілеспрямований терор мостів: окупанти ударили «Шахедом» по Південному мосту в Києві

Столиця України опинилася під системним повітряним тиском ворога, який фокусує свої зусилля на руйнуванні транспортних артерій. У мережі вже з'явилися перші верифіковані кадри з моментом безпосереднього вибуху та прильоту дрона-камікадзе по конструкціях Південного мосту.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Свідки події зазначають, що цинізм ситуації полягав у таймінгу атаки, адже ворог випустив баражуючий боєприпас у розпал пасажиропотоку.

"Удар прийшовся по мосту в той момент, коли пасажири їхали по ньому на метро", — наголошують автори моніторингових пабліків, описуючи масштаби небезпеки для цивільних киян.

Очевидці та водії, які перебували поблизу епіцентру вибуху, почали викладати в мережу речові докази чергового злочину РФ. На кадрах чітко видно елементи конструкції ворожого безпілотника, що розлетілися після детонації.

"Шматок двигуна „Шахеда“ лежить на дорозі Південного мосту в Києві після атаки", — констатують очевидці, демонструючи наслідки прильоту на автомобільній частині переправи.

" Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП "Київавтошляхміст"обстежують стан споруди після влучань", – уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Військові аналітики пов'язують цю серію нападів із випробуванням Росією нової тактики знищення залізобетонних та металевих об'єктів. Фахівці нагадують, що напередодні загарбники вперше протестували в українському небі реактивний БПЛА, оснащений кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням. Даний боєзаряд було розроблено ворогом суто під конкретні завдання — "спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій". Відповідно, нинішні триразові удари по Південному мосту можуть бути спробою окупантів остаточно паралізувати логістику між берегами Дніпра.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, які наслідки можливих ударів РФ по мостах через Дніпро.