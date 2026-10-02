Сполучення лівого з правим обмежено: Кличко про рух через мости після обстрілів

Російські окупаційні війська здійснили серію цілеспрямованих нальотів із використанням ударних безпілотників на транспортну інфраструктуру Києва. Внаслідок вечірніх та ранкових атак суттєвих руйнувань зазнали дорожнє полотно та опорні конструкції переправ, через що силовики та міська влада були змушені радикально змінити схеми руху транспорту. Про критичну ситуацію на ключових артеріях міста повідомив мер столиці Віталій Кличко, спираючись на оперативні рапорти правоохоронних органів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Повна ізоляція Південного мосту та наслідки ударів

Ворог навмисно обрав ціллю логістичні вузли, намагаючись паралізувати сполучення між двома берегами Дніпра. За повідомленнями екстрених служб, атаки зафіксовані як учора ввечері, так і сьогодні близько п'ятої години ранку, що призвело до серйозного руйнування опорних елементів.

"Стосовно поточної ситуації з проїздом через мости нашої столиці, правоохоронці надають наступні відомості", — розпочав свій терміновий звіт міський голова Віталій Кличко, змальовуючи масштаби обмежень.

Він підкреслив, що найскладніша обстановка зафіксована на одній із головних магістралей:

"Наразі Південний міст повністю закрили для будь-якого виду транспорту, обмеження діють в обох напрямках руху".

Обмеження на мостах Метро та Патона

Окрім Південного напрямку, серйозні труднощі виникли й на інших автомобільних переходах столиці. Спеціалісти наразі оцінюють загрозу та безпеку для подальшого проїзду, проте вже зараз водіям доводиться шукати альтернативні маршрути.

"Паралельно з цим було частково заблоковано трафік на мосту Метро", — продовжив інформувати киян очільник міста. За словами Кличка, там для проїзду залишили мінімум простору: "Там проїзд лімітований лише однією смугою, якщо рухатися з лівого берега у напрямку правого".

Не менш критична ситуація склалася і на іншій відомій переправі.

"Що стосується мосту Патона, то там ухвалено рішення цілковито заборонити транспортний потік, який прямує з правого берега на лівий", — резюмував мер Києва, закликаючи містян заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням вимушених заторів та блокувань.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти щонайменше чотири рази атакували Південний міст прямо під час руху транспорту та потягів метро.