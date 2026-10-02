Сполучення лівого з правим обмежено: Кличко про рух через мости після обстрілів

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська здійснили серію цілеспрямованих нальотів із використанням ударних безпілотників на транспортну інфраструктуру Києва. Внаслідок вечірніх та ранкових атак суттєвих руйнувань зазнали дорожнє полотно та опорні конструкції переправ, через що силовики та міська влада були змушені радикально змінити схеми руху транспорту. Про критичну ситуацію на ключових артеріях міста повідомив мер столиці Віталій Кличко, спираючись на оперативні рапорти правоохоронних органів.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Ворог навмисно обрав ціллю логістичні вузли, намагаючись паралізувати сполучення між двома берегами Дніпра. За повідомленнями екстрених служб, атаки зафіксовані як учора ввечері, так і сьогодні близько п'ятої години ранку, що призвело до серйозного руйнування опорних елементів.
Він підкреслив, що найскладніша обстановка зафіксована на одній із головних магістралей:
Окрім Південного напрямку, серйозні труднощі виникли й на інших автомобільних переходах столиці. Спеціалісти наразі оцінюють загрозу та безпеку для подальшого проїзду, проте вже зараз водіям доводиться шукати альтернативні маршрути.
Не менш критична ситуація склалася і на іншій відомій переправі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти щонайменше чотири рази атакували Південний міст прямо під час руху транспорту та потягів метро.