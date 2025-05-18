РФ атаковала Киевскую область: что известно о погибших и разрушениях

В ночь на 18 мая российские оккупационные войска пытались атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки есть разрушения, погибшие и пострадавшие. Об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести", — говорится в сообщении.

Калашник уточнил, что в результате атаки произошло частичное разрушение частного дома. Кроме того, в многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

"В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода", — написал глава Киевской ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате атаки российских войск на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них – 4 ребенка.

"Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах", – говорится в сообщении ГСЧС. Во Святошинском районе произошло попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей.

Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, вражеские дроны атаковали город ночью. Обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах.



