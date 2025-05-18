РФ атаковала Киевскую область: что известно о погибших и разрушениях

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Кравцев Сергей
В ночь на 18 мая российские оккупационные войска пытались атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки есть разрушения, погибшие и пострадавшие. Об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников
Калашник уточнил, что в результате атаки произошло частичное разрушение частного дома. Кроме того, в многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.
Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате атаки российских войск на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них – 4 ребенка.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей.
Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, вражеские дроны атаковали город ночью. Обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах.
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