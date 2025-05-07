После вражеской атаки Киев в дыму: есть погибшие, среди пострадавших – дети

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате атаки российских войск на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них – 4 ребенка.
Удар по Киеву. Фото ГСЧС
Во Святошинском районе произошло попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
В Соломенском районе обломки вражеского БпЛА упали на открытую территорию.
В Днепровском районе российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом, в результате чего произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.
По информации спасателей, обошлось без сильного пожара и пострадавших.
В Шевченковском районе произошло падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Как следствие – возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух человек. Пожар ликвидирован.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей.
Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, вражеские дроны атаковали город ночью. Обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, где повлекли ряд пожаров.
Новости