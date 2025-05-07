После вражеской атаки Киев в дыму: есть погибшие, среди пострадавших – дети

Как передает портал "Комментарии", утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате атаки российских войск на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них – 4 ребенка.

Удар по Киеву. Фото ГСЧС

"Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах", – говорится в сообщении ГСЧС.

Во Святошинском районе произошло попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

"Спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются", – отметили спасатели.

В Соломенском районе обломки вражеского БпЛА упали на открытую территорию.

В Днепровском районе российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом, в результате чего произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.

По информации спасателей, обошлось без сильного пожара и пострадавших.

В Шевченковском районе произошло падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Как следствие – возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух человек. Пожар ликвидирован.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей.

Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, вражеские дроны атаковали город ночью. Обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, где повлекли ряд пожаров.



