Ночная атака дронами по Киеву: взрывы, пожары в нескольких районах города

В ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей, в том числе детей.

Ночная атака дронами по Киеву. Фото из открытых источников

Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, вражеские дроны атаковали город ночью. Обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, где повлекли ряд пожаров.

Наибольшие разрушения зафиксированы на Оболони. Там в многоэтажке загорелась квартира, огонь распространился на крышу дома. В другом месте было повреждено семь автомобилей. Помимо жилых объектов, повреждения получил и популярный торговый центр "Dream Town" на Оболони.

На Святошине обломки дронов повредили три одноэтажных жилых дома, которые загорелись в результате атаки российских дронов. В Шевченковском районе повреждено электросопротивление и дорожное покрытие под железнодорожным мостом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по меньшей мере семь человек получили ранения, в том числе двое подростков 14 и 17 лет. Четверо жителей обратились к медикам. Трое в Святошинском районе, один в Оболонском. Всем пострадавшим была оказана помощь на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве прогремели взрывы, вызванные отложенной детонацией кассетных боеприпасов. Они были сброшены после очередной атаки дронов РФ по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил уничтожением Киева и назвал конкретную дату.