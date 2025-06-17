Ракета пробила все девять этажей жилого дома: может быть очень много погибших в Киеве

Российские оккупационные войска в ночь на 17 июня ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате этого десятки мирных жителей пострадали. Об этом на месте российского удара по многоэтажке в Соломенском районе заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Глава МВД сообщил, что в Киеве 27 локаций, которые атаковал противник. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.

"В настоящее время мы можем подтвердить 40 пострадавших, один погибший. Но сейчас поступает информация что с одной локации – жилой дом у нас есть, много погибших, будет подтверждение через 10 минут", — добавил министр.

Также глава МВД уточнил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

"Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей", — добавил министр.

По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе ночной атаки на украинскую столицу зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей. Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в Киеве раздаются взрывы — столица под массированной атакой. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что зафиксирован вызов медиков в Соломенский район.



