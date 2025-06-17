В Киеве раздаются взрывы - столица под массированной атакой: что известно о повреждениях

Враг обстреливает Киев ударными дронами – в городе раздаются взрывы. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Дрон. Иллюстративное фото

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что зафиксирован вызов медиков в Соломенский район. Предварительно в результате обстрела есть разрушение на верхнем этаже жилого дома.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе известно о 5 пострадавших. Четверо пострадавших госпитализированы медиками. Одному оказали помощь на месте.

"В Соломенском районе пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте", — сообщил Кличко.

Также, по словам мэра столицы, выехала бригада по вызову в Оболонский район.

Сообщалось, что бригада скорой направлялась в Днепровский район.

В Киевской городской военной администрации сообщали, что в Святошинском районе в результате атаки возгорания автомобилей. Экстренные службы отправились на место происшествия. Детали уточняются.

По данным КМВА, зафиксированы падения обломков на верхние этажи жилого дома в Соломенском районе и двух локациях в Дарницком районе. Известно о пожаре на одном из них. Экстренные службы отправились на места.

Как сообщил Виталий Кличко, в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте. Вызов медиков в Дарницком районе.

"В Святошинском уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте", — рассказал мэр города.

В КГГА сообщили, что в результате обстрела возник пожар на двух локациях в Дарницком районе

"Также пожар в Соломенском районе. Медики на месте", — отметили в КГГА.

В КМВА сообщили, что в столице фиксируются перебои с электроснабжением.

"Причины устанавливаются. Детали уточняются", — говорится в сообщении.

По состоянию на 01.45 Кличко сообщил, что уже 11 пострадавших в столице. Все – в Соломенском районе. Шестерых медики госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр саботирует решение большинства. Депутаты Киевского городского совета обратились к Виталию Кличко.



