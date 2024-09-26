Почему слышались звуки взрывов в Киеве, однако ПВО и попаданий ракеты не было

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Slava Kot
Утром 26 сентября Россия запустила несколько аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Звуки взрывов слышали в Староконстантине Хмельницкой области и Киеве. Однако впоследствии начальник КМВА Сергей Попко опроверг информацию о работе ПВО или попадания врага в столице. Мониторинговые каналы объяснили, какие звуки взрывов могли слышать в Киеве и других регионах Украины.
Ракета "Кинжал". Фото из открытых источников
После информации о взрывах в Киеве, начальник КМВА Сергей Попко опубликовал заявление с опровержением.
Как объясняют мониторинговые каналы, звуки взрывов во время ракетной атаки могли возникать при преодолении звукового барьера ракетой "Кинжал".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове произошел мощный взрыв. Харьковская областная прокуратура сообщила о пострадавших.
Также "Комментарии" писали о последствиях обстрела Киева в ночь на 26 сентября. Россия атаковала украинскую столицу 15 дронами.
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