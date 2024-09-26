Почему слышались звуки взрывов в Киеве, однако ПВО и попаданий ракеты не было

Утром 26 сентября Россия запустила несколько аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Звуки взрывов слышали в Староконстантине Хмельницкой области и Киеве. Однако впоследствии начальник КМВА Сергей Попко опроверг информацию о работе ПВО или попадания врага в столице. Мониторинговые каналы объяснили, какие звуки взрывов могли слышать в Киеве и других регионах Украины.



Ракета "Кинжал". Фото из открытых источников

После информации о взрывах в Киеве, начальник КМВА Сергей Попко опубликовал заявление с опровержением.

"Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации", — сообщил Попко и призвал находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Как объясняют мониторинговые каналы, звуки взрывов во время ракетной атаки могли возникать при преодолении звукового барьера ракетой "Кинжал".

"Звуки взрывов, которые вы слышали в разных областях, совпадавших с траекторией ракет Кинжал это звуки преодоления звукового барьера. Ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно вдоль ее движения, а это обычно Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области — слышны громкие звуки", — сообщают мониторинговые каналы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове произошел мощный взрыв. Харьковская областная прокуратура сообщила о пострадавших.

Также "Комментарии" писали о последствиях обстрела Киева в ночь на 26 сентября. Россия атаковала украинскую столицу 15 дронами.