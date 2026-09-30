«Основная цель – энергетика»: Владимир Зеленский сообщил о страшных последствиях массированного удара

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Недилько Ксения
С самой ночи в Украине не прекращаются работы по ликвидации последствий очередного массированного обстрела со стороны российских оккупантов. Враг совершил чрезвычайно сложную атаку, применив баллистическое вооружение и выпустив около 190 ударных беспилотников. Главный удар пришелся на энергетические объекты Киева и Киевской области, также зафиксировано разрушение жилищного сектора. Кроме этого, под ударами оказались Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Ровенская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время по всей стране зафиксировано 14 раненых, а число жертв возросло до пяти человек.
Воздушный террор продолжился и утром: в селе Иванковичи вражеский дрон попал в гражданский объект.
Он также добавил, что под ударом оказалась и столица, где враг попал в складское помещение, в результате чего погиб человек. В настоящее время экстренные службы делают все возможное, чтобы оперативно восстановить свет и воду в домах граждан.
Несмотря на сложную ситуацию, украинским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать значительную часть угрозы.
В то же время он подчеркнул критическую важность международной помощи, поступившей в последние дни в виде новых пакетов поддержки ПВО.
Глава государства искренне поблагодарил всех союзников за предоставление ракет-перехватчиков, ежедневно спасающих жизнь украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре прозвучала серия мощных взрывов из-за очередной воздушной атаки российских войск. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две баллистические ракеты, запуск которых зафиксировали из района Таганрога (РФ).