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«Основная цель – энергетика»: Владимир Зеленский сообщил о страшных последствиях массированного удара

Комбинированный террор России: Зеленский заявил о массированной атаке на энергетику и жертвы среди гражданских

30 сентября 2026, 11:21
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Недилько Ксения

С самой ночи в Украине не прекращаются работы по ликвидации последствий очередного массированного обстрела со стороны российских оккупантов. Враг совершил чрезвычайно сложную атаку, применив баллистическое вооружение и выпустив около 190 ударных беспилотников. Главный удар пришелся на энергетические объекты Киева и Киевской области, также зафиксировано разрушение жилищного сектора. Кроме этого, под ударами оказались Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Ровенская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

«Основная цель – энергетика»: Владимир Зеленский сообщил о страшных последствиях массированного удара

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время по всей стране зафиксировано 14 раненых, а число жертв возросло до пяти человек.

"К сожалению, пять человек погибли, и среди них ребенок", — отметил Глава государства, выразив глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Воздушный террор продолжился и утром: в селе Иванковичи вражеский дрон попал в гражданский объект.

"Утром ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету", — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что под ударом оказалась и столица, где враг попал в складское помещение, в результате чего погиб человек. В настоящее время экстренные службы делают все возможное, чтобы оперативно восстановить свет и воду в домах граждан.

Несмотря на сложную ситуацию, украинским силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать значительную часть угрозы.

"Часть баллистики удалось сбить нашим защитникам", — отметил Президент.

В то же время он подчеркнул критическую важность международной помощи, поступившей в последние дни в виде новых пакетов поддержки ПВО.

Глава государства искренне поблагодарил всех союзников за предоставление ракет-перехватчиков, ежедневно спасающих жизнь украинцев.

"И чем ближе к зиме, тем больше такой защиты нужно", — резюмировал Владимир Зеленский, призвав мир сделать все возможное, чтобы сорвать планы Кремля по поводу дронового и баллистического террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре прозвучала серия мощных взрывов из-за очередной воздушной атаки российских войск. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две баллистические ракеты, запуск которых зафиксировали из района Таганрога (РФ).



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