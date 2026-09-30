Ракетний удар по Дніпру: ворог атакував місто балістикою з Таганрога

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів через чергову повітряну атаку російських військ. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві балістичні ракети, запуск яких зафіксували з району Таганрога (РФ). Очевидці повідомляють, що над місцем влучань уже піднімаються величезні стовпи чорного диму.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Цьому обстрілу передував наліт ворожих безпілотників, один з яких поцілив у житловий квартал міста. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив факт атаки на обласний центр.

"Ворог завдав удару по Дніпру", — повідомив керівник ОВА. Він також додав, що внаслідок прильоту виникла пожежа: "Сталося займання на території приватного домоволодіння".

На щастя, за першою інформацією від екстрених служб, обійшлося без поранених чи загиблих. "Попередньо, минулося без постраждалих", — підкреслив Олександр Ганжа.

На місце події прямують рятувальники та відповідні служби для ліквідації наслідків ударів.

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