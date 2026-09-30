Ракетний удар по Дніпру: ворог атакував місто балістикою з Таганрога

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Недилько Ксения
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів через чергову повітряну атаку російських військ. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві балістичні ракети, запуск яких зафіксували з району Таганрога (РФ). Очевидці повідомляють, що над місцем влучань уже піднімаються величезні стовпи чорного диму.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Цьому обстрілу передував наліт ворожих безпілотників, один з яких поцілив у житловий квартал міста. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підтвердив факт атаки на обласний центр.
На щастя, за першою інформацією від екстрених служб, обійшлося без поранених чи загиблих. "Попередньо, минулося без постраждалих", — підкреслив Олександр Ганжа.
На місце події прямують рятувальники та відповідні служби для ліквідації наслідків ударів.
Інформація оновлюється.