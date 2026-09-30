logo_ukra

BTC/USD

83035

ETH/USD

2669.81

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ «Основна ціль – енергетика»: Володимир Зеленський повідомив про страшні наслідки масованого удару
commentss НОВИНИ Всі новини

«Основна ціль – енергетика»: Володимир Зеленський повідомив про страшні наслідки масованого удару

Комбінований терор Росії: Зеленський заявив про масовану атаку на енергетику та жертви серед цивільних

30 вересня 2026, 11:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Від самої ночі в Україні не припиняються роботи з ліквідації наслідків чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. Ворог здійснив надзвичайно складну атаку, застосувавши балістичне озброєння та випустивши майже 190 ударних безпілотників. Головний удар припав на енергетичні об'єкти Києва та Київської області, також зафіксовано руйнування житлового сектору. Крім того, під ударами опинилися Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Рівненська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Черкаська області.

«Основна ціль – енергетика»: Володимир Зеленський повідомив про страшні наслідки масованого удару

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі по всій країні зафіксовано 14 поранених, а кількість жертв зросла до п’яти осіб.

"На жаль, п’ятеро людей загинуло, і серед них дитина", — зазначив Глава держави, висловивши глибокі співчуття родинам і близьким загиблих.

Повітряний терор продовжився і вранці: у селі Іванковичі ворожий дрон поцілив у цивільний об'єкт.

"Вранці вдарили дроном просто по продуктовому супермаркету", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що під ударом опинилася і столиця, де ворог поцілив у складське приміщення, внаслідок чого загинула людина. Наразі екстрені служби роблять усе можливе, аби оперативно відновити світло та воду в оселях громадян.

Попри складну ситуацію, українським силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати значну частину загрози.

"Частину балістики вдалося збити нашим захисникам", — зауважив Президент.

Водночас він підкреслив критичну важливість міжнародної допомоги, яка надійшла останніми днями у вигляді нових пакетів підтримки ППО.

Глава держави щиро подякував усім союзникам за надання ракет-перехоплювачів, які щодня рятують життя українців.

"І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно", — резюмував Володимир Зеленський, закликавши світ зробити все можливе, аби зірвати плани Кремля щодо дронового та балістичного терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів через чергову повітряну атаку російських військ. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві балістичні ракети, запуск яких зафіксували з району Таганрога (РФ).



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини