«Основна ціль – енергетика»: Володимир Зеленський повідомив про страшні наслідки масованого удару

Від самої ночі в Україні не припиняються роботи з ліквідації наслідків чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. Ворог здійснив надзвичайно складну атаку, застосувавши балістичне озброєння та випустивши майже 190 ударних безпілотників. Головний удар припав на енергетичні об'єкти Києва та Київської області, також зафіксовано руйнування житлового сектору. Крім того, під ударами опинилися Житомирська, Миколаївська, Кіровоградська, Рівненська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Черкаська області.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі по всій країні зафіксовано 14 поранених, а кількість жертв зросла до п’яти осіб.

"На жаль, п’ятеро людей загинуло, і серед них дитина", — зазначив Глава держави, висловивши глибокі співчуття родинам і близьким загиблих.

Повітряний терор продовжився і вранці: у селі Іванковичі ворожий дрон поцілив у цивільний об'єкт.

"Вранці вдарили дроном просто по продуктовому супермаркету", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що під ударом опинилася і столиця, де ворог поцілив у складське приміщення, внаслідок чого загинула людина. Наразі екстрені служби роблять усе можливе, аби оперативно відновити світло та воду в оселях громадян.

Попри складну ситуацію, українським силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати значну частину загрози.

"Частину балістики вдалося збити нашим захисникам", — зауважив Президент.

Водночас він підкреслив критичну важливість міжнародної допомоги, яка надійшла останніми днями у вигляді нових пакетів підтримки ППО.

Глава держави щиро подякував усім союзникам за надання ракет-перехоплювачів, які щодня рятують життя українців.

"І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно", — резюмував Володимир Зеленський, закликавши світ зробити все можливе, аби зірвати плани Кремля щодо дронового та балістичного терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів через чергову повітряну атаку російських військ. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві балістичні ракети, запуск яких зафіксували з району Таганрога (РФ).