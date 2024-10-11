На строительстве колумбарной стены в Киеве присвоили 900 тыс. грн: кто виноват в растрате

В Киеве разоблачили присвоение средств на строительстве колумбарной стены на Лесном кладбище. В совершении преступления подозревается экс-директор ритуальной службы и его заместитель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Колумбарий. Фото Нацполиции

Следствие установило, что в 2019 году по заказу коммунального предприятия на территории Лесного кладбища началось строительство колумбарной стены – место захоронения урн с прахом после кремации.

"Экс-директор ритуальной службы, с целью реализации преступного умысла на растрату бюджетных средств, при составлении проектной документации внес в официальные документы недостоверные сведения о стоимости клинкерного кирпича. В дальнейшем его заместитель утвердил подрядной организации акт приемки выполненных строительных работ, в результате чего частной фирме было безосновательно перечислено около 900 тысяч гривен бюджетных средств”, — рассказали в полиции о деталях правонарушения.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Так, экс-директору ритуальной службы объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а его заместителю – по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса. "Санкция наибольшего наказания предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — уточнили в полиции.

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