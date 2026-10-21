Мощные взрывы в Киеве: под ударом – жилой дом

В утренние часы российские оккупационные войска совершили очередную жестокую атаку на столицу Украины, приведшую к человеческим жертвам и значительным разрушениям в жилых кварталах города.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Самые тяжелые последствия вражеских обстрелов зафиксированы в одном из спальных массивов города, где вспыхнул жилой небоскреб.

"В Святошинском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание квартиры на уровне 20-го этажа многоэтажки", — официально сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Ситуация усугублялась высотностью здания, а "огонь охватил площадь около 70 кв. м, частично разрушены конструкции квартиры". Спасательные подразделения немедленно приступили к поисковой операции, однако чуда не произошло — "во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек".

Кроме этого, под удар попал другой левобережный район столицы, где взрывы вызвали сильный пожар на придомовой территории. Там пылали транспортные средства местных жителей. По информации ведомства, "в Деснянском районе во дворе многоэтажки загорелись 7 припаркованных автомобилей". Бойцам огнеборческих подразделений удалось оперативно обуздать пламя — "пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м".

Также обломки вражеского вооружения упали еще в одной части города, к счастью, без возгораний в жилых постройках. В частности, "в Соломенском районе зафиксировано падение на открытой территории". Пока экстренные службы и правоохранители продолжают осматривать места прилетов и документировать военные преступления, поэтому "информация уточняется".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью оккупанты атаковали Харьковскую область, где также люди погибли в собственном доме.