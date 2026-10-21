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Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти

Масований наліт на Харківщину: ворожі безпілотники забрали життя двох людей, понад десяток поранено

21 жовтня 2026, 08:30
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили черговий масштабний обстріл Харківської області, спрямувавши ударні безпілотники на мирні квартали. На місцях влучань розгорнуто екстрену рятувальну операцію.

Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти

Ілюстративне фото

Удар припав на приватні оселі цивільних мешканців. Як повідомили у ДСНС, "влучання ворожих БпЛА зафіксовані в житловому секторі селища Коротич Харківського району". Руйнування виявилися значними, адже "внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди та інші надвірні будівлі".

На превеликий жаль, під обломками зруйнованих будівель виявили жертв російського терору.

"З-під завалів одного з житлових будинків рятувальники деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки", — зазначили у відомстві.

Окрім руйнувань, вибухи спричинили значні займання на території населеного пункту:

"За іншою адресою на території приватного домоволодіння горіла господарська споруда".

Загальна кількість постраждалих внаслідок нічної атаки є дуже великою, і серед них опинилися найменш захищені. За офіційними даними рятувальної служби, через масований наліт "2 людини загинули, ще 11 постраждали, серед них — двоє дітей".

Ліквідація наслідків ворожого удару відбувалася у надскладних та небезпечних умовах. Проте, "попри загрозу повторних обстрілів, на місцях подій працювали підрозділи ДСНС", які крок за кроком зачищали територію. Для ефективного пошуку людей та знешкодження небезпечних залишків БпЛА були залучені профільні фахівці, зокрема сапери, кінологи та офіцери-рятувальники громади.

Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти - фото 2
Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти - фото 2
Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти - фото 2
Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти - фото 2
Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти - фото 2
Трагедія під Харковом: є загиблі, серед постраждалих є діти - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська завдали жорстокого авіаудару по цивільній інфраструктурі Краматорська. На місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну та слідчу операцію.



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