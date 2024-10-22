"Космическое" состояние принесло подрядчику строительство метро на Виноградарь: что решил суд

Прокуратура в апелляционной инстанции отстояла решение о взыскании подрядчика, который строил метро на Виноградарь, 139 млн гривен в пользу столичной громады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры. Подрядчик вместо строительства метро положил деньги на депозит.

Фото Киевской городской прокуратуры

“Киевская городская прокуратура установила, что коммерческая структура, вопреки законодательству, разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции “Сырец” до жилмассива Виноградарь, на депозитных счетах в банке. Таким образом, она заработала проценты в сумме более 139 млн гривен”, — сообщили в прокуратуре.

Учитывая этот факт, в октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании с подрядчика безосновательно приобретенных денежных средств в пользу территориального общества столицы в лице Киевского городского совета.

По данным прокуратуры, дело неоднократно рассматривалось в судах разных инстанций.

"В конце концов Северный апелляционный хозяйственный суд 21 октября 2024 года согласился с позицией прокурора, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы громаде и оставил решение Хозяйственного суда города без изменений", — отметили в прокуратуре.

Таким образом, иск прокурора полностью удовлетворен, подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 млн грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бизнес-схемах, которые использовал подрядчик, чтобы завладеть бюджетными средствами, выделенными на строительство метро на Виноградаре.



