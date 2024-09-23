Когда в Киеве нормализуется качество воздуха: прогнозы синоптиков

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Черновалова Кристина
Прогнозы от Укргидрометцентра получают хорошие новости для жителей столицы: задымление, окутавшее Киев, может скоро отступить. По словам Натальи Птухи, спикера Укргидрометцентра, чище воздух вернется в город уже в ближайшие дни.
Скоро будет чище: когда в Киеве пройдет задымление: когда в Киеве пройдет задымление
На пресс-конференции в Медиацентре Украина Наталья рассказала, что если не возникнет новых пожаров в юге и центре, то имеющийся дым постепенно рассеется. Сейчас пожары, которые были на севере страны, двигаются в другую сторону и не приносят дым в Киев.
Жителям Киева рекомендовано следить за сообщениями Укргидрометцентра и соблюдать рекомендации органов здравоохранения, чтобы защитить себя от возможных опасностей, связанных с задымлением.
Ранее "Комментарии" писали, что 20 сентября в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха, которое по данным ресурса IQair превысило показатели во всех других городах мира. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило причину загрязнения воздуха в Киеве.
Также Минокружение отметило, что состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на ресурсе "Экоугроза".
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